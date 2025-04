Ampel an der Kreuzung Berliner Straße und Puschkinstraße ist seit Wochen defekt

Warum wird die Ampel in Wittenberg nicht schneller repariert?

Die Ampelanlage in der Puschkinstraße ist außer Betrieb.

Wittenberg/MZ. - Die Reparatur einer defekten Ampelanlage an der Kreuzung Puschkinstraße und Berliner Straße in Wittenberg lässt auf sich warten. Eine Leserin hatte sich bei der MZ gemeldet und sich über die defekte Ampel gewundert – seit mehr als einem Monat sei die Ampel ausgeschaltet und stelle so ein Risiko für die Verkehrsteilnehmer dar. Die Stadtverwaltung antwortete auf MZ-Anfrage, dass die Schaltanlage der Ampel bei einem Unfall im Februar beschädigt worden sei. Da sich die Ampelanlage auf der Bundesstraße 2 und damit im Verantwortungsbereich der Landesstraßenbaubehörde befinde, sei die Wittenberger Stadtverwaltung hierfür nicht zuständig.