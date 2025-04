Kemberg/MZ. - „Als wir vor 70 Jahren geheiratet haben, war Ostern“, erinnert sich Erna Wegner. Zusammen mit Ehemann Willi sitzt sie an der Ehrentafel in ihrem Haus in Kemberg. Es war damals windig und hat auch geregnet. Es war der Ostersonntag 1955 als sie sich das Ja-Wort gaben. Nicht nur das, Willi Wegner hat auch an diesem besonderen Tag Geburtstag. Der wird ebenfalls am Mittwoch gefeiert. Es ist sein 92. Wiegenfest.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.