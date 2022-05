Altargeräte in Söllichau weg

Wittenberg/MZ - Ein besonderes Ereignis im Mai 1922 war für Wittenberg wohl die Gründung des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes. Am 25. Mai, dem Himmelfahrtstag, unterzeichneten die Vertreter aller Landeskirchen Deutschlands in der Schlosskirche nach der Festpredigt „die Urkunde der Begründung an Luthers Grabe auf dem Luthertisch“, so das Wittenberger Tageblatt in seinem Vorbericht. Bereits am 24. Mai wurden die Ehrengäste im Rathaus, kurz darauf in der Superintendentur empfangen.

