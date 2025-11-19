weather wolkig
  Tratidtion im Landkreis Wittenberg: Adventszauber im Gartenreich: Was 2025 in Wörlitz geboten wird

Tratidtion im Landkreis Wittenberg Adventszauber im Gartenreich: Was 2025 in Wörlitz geboten wird

Vertreter von Kulturstiftung, Gewerbeverein und Stadt kündigen das bevorstehende Programm der traditionsreichen Veranstaltung in Wörlitz an. Mit dabei ist einmal mehr das Märchenland Wörlitz.

Von Corinna Nitz Aktualisiert: 02.12.2025, 13:29
Werben vom Haus der Fürstin aus für den „Ersten Advent in Wörlitz“: Daniela Borngräber, Jörg Herrmann, Nicole Boß, Maik Strömer, Erika Miertsch und Michael Pirl (v.l.n.r.)
Werben vom Haus der Fürstin aus für den „Ersten Advent in Wörlitz“: Daniela Borngräber, Jörg Herrmann, Nicole Boß, Maik Strömer, Erika Miertsch und Michael Pirl (v.l.n.r.) (Foto: Thomas Klitzsch)

Wörlitz/MZ. - In Wörlitz kann man Karriere machen, sagt Jörg Herrmann, der selbst als Beispiel für seine These dient: Vom Gärtner hat er es zum König gebracht. Edel ist sein Gewand, auf wallenden Locken thront eine funkelnde Krone. Er sticht heraus aus der Gruppe, die sich am Dienstag in der Gaststube im Küchengebäude am Wörlitzer Schloss versammelt hat, um eine Veranstaltung vorzustellen, die eigentlich keiner Erklärung mehr bedarf: den 1. Advent in Wörlitz.