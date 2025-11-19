EIL:
Tratidtion im Landkreis Wittenberg Adventszauber im Gartenreich: Was 2025 in Wörlitz geboten wird
Vertreter von Kulturstiftung, Gewerbeverein und Stadt kündigen das bevorstehende Programm der traditionsreichen Veranstaltung in Wörlitz an. Mit dabei ist einmal mehr das Märchenland Wörlitz.
Aktualisiert: 02.12.2025, 13:29
Wörlitz/MZ. - In Wörlitz kann man Karriere machen, sagt Jörg Herrmann, der selbst als Beispiel für seine These dient: Vom Gärtner hat er es zum König gebracht. Edel ist sein Gewand, auf wallenden Locken thront eine funkelnde Krone. Er sticht heraus aus der Gruppe, die sich am Dienstag in der Gaststube im Küchengebäude am Wörlitzer Schloss versammelt hat, um eine Veranstaltung vorzustellen, die eigentlich keiner Erklärung mehr bedarf: den 1. Advent in Wörlitz.