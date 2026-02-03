Möhlau/MZ. - In der Nacht zum Sonntag wurden die Feuerwehren aus Möhlau und Zschornewitz zu einem Einsatz alarmiert. Gegen 3.30 Uhr hieß es laut Alarmierung, ein Pkw brennt auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Möhlau und Sollnitz. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, sahen sie nur noch wenige und kleine Flammen aus dem Wrack des Skodas schlagen. Das Fahrzeug, das schon einige Zeit an dieser Stelle abgestellt gewesen sein soll, war völlig ausgebrannt. Es deutet darauf hin, dass der Brandbeginn schon eine geraume Zeit her sein musste.

