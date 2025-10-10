Beate Lorenz kommt gebürtig aus der Lutherstadt Wittenberg und ist Hobby-Autorin. Mit „Tessy in Triest“ legt sie ihr erstes Buch vor. Warum sie die Story auf nur 39 Seiten erzählt.

Wittenberg/MZ. - Beate Lorenz schreibt die Geschichte mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit. Es dauert gefühlt nur einen Wimpernschlag, bis ihre Protagonistin Tessy, die gerade noch in ihrem Alltagstrott gefangen ist, plötzlich irgendwie unsterblich wird, zumindest in der italienischen Hafenstadt Triest. Dort nehmen die Menschen sie auf der Straße wahr. Als ein Café-Besitzer sie dann überraschend um ein Selfie bittet und dieses in seinem Lokal an prominenter Stelle aufhängen möchte, kann sie ihren Ohren kaum trauen. Den plötzlichen Hype kann sie sich nicht erklären. Alles geht sehr schnell. Das muss es auch. Beate Lorenz hat nur 39 Seiten Zeit.