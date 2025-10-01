Margit und Günter Jacobi aus Gräfenhainichen feiern ihre eiserne Hochzeit. Was sie in dieser Zeit unter anderem erlebt haben und welche Gäste begrüßt werden können.

Gräfenhainichen/MZ. - Es war der 1. Oktober 1960. Ein schöner Herbsttag. Zumindest für Margit und Günter Jacobi. Denn an diesem Tag gaben sich die beiden im Trausaal des Gräfenhainichener Rathauses das Ja-Wort. Das war vor 65 Jahren. Günter Jacobi war zu dieser Zeit Soldat und Margit Jacobi Kindergärtnerin, erinnern sie sich. Und als sie nach der Trauung aus dem Rathaus traten, standen die Knirpse aus dem Zschornewitzer Kindergarten, wo sie damals arbeitete, und trällerten ein Lied für das Brautpaar.