Auch wozu die „alte Dame“ CH-53 in der Lage ist, wurde in Holzdorf anschaulich demonstriert.

Holzdorf/MZ. - Eine Vielzahl positiver Rückmeldungen erreicht die Stäbe der Holzdorfer Lufttransportgruppe des Hubschraubergeschwaders 64 und des Einsatzführungsbereiches 3 seit Anfang dieser Woche.

Beide Verbände waren maßgeblich für die Vorbereitung und Durchführung des zweiten Tages der Bundeswehr am Bundeswehrstandort Schönewalde-Holzdorf verantwortlich. Etwa 2.000 Soldaten und zivile Mitarbeiter, auch andere Einheiten unterstützten, waren hierbei eingebunden - einzig mit dem Ziel, den mehr als 36.000 registrierten Besuchern ein einmaliges Erlebnis zu bieten.

Die drei Bundeswehrangehörigen Dirk Krüger, Sven Idelberger und Christian Haseloff (v.r.) wussten nichts davon, dass der Generalinspekteur persönlich sie befördert. (Foto: Gückel)

Die Truppe habe eine hervorragende Arbeit geleistet, ließen die Kommandeure Oberst Karsten Olf (Einsatzführungsbereich) und Oberstleutnant Sascha Bleibohm (Lufttransportgruppe) auf Anfrage der MZ mitteilen. Dies sei umso bemerkenswerter, da der Standort nicht für die Durchführung von Veranstaltungen dieser Größenordnung ausgerichtet sei. Zirka 90 Busse sorgten im Verlaufe des Samstags dafür, dass die Besucher auf geordneten Bahnen den Weg auf das Kasernengelände fanden. Die meisten Gäste kamen aus dem regionalen Umfeld des Fliegerhorstes. Allerdings wurden auf den Parkplätzen auch mehrfach Fahrzeuge mit Kennzeichen aus verschiedenen Teilen Deutschlands gesichtet. Pünktlich 18 Uhr verließen am Samstag die letzten Gäste das Veranstaltungsgelände. Sicherheitsvorkommnisse wurden bis zu diesem Zeitpunkt nicht registriert. Nach Aussage der Polizei sei das bei Events dieser Größe durchaus selten und ließe sich unter anderem auf das Sicherheitskonzept sowie die eingesetzten Ordnungskräfte zurückführen.

Bereits am Samstag, überwiegend jedoch am Sonntag, verließen die auswärtigen Aussteller das Flugplatzgelände gen Heimat. Somit konnte der Platz am Montag, acht Uhr, wieder für den normalen Flugbetrieb freigegeben werden, der umgehend darauf einsetzte. Auch bei der Task-Force-Tagung in Jessen am Mittwoch wurde der Tag der Bundeswehr ausgewertet.