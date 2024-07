Auf dem Weinfest in Wittenberg steht auch die Weinmanufaktur Johannes Zwicker. Was in diesem Jahr neu ist auf der Schlosswiese

Jessen/MZ. - Wie jedes Jahr ist auch dieses Mal die Weinmanufaktur Zwicker aus Jessen auf dem Weinfest in Wittenberg vertreten.

„Wir haben eine kleine elegante Weinkarte vorbereitet, wo bestimmt jeder fündig wird“, meint Küfermeister Johannes Zwicker. Bevorzugt werde sicherlich der Weißwein, aber auch Rotwein steht bereit. Auf das Weinfest freut sich Zwicker immer besonders. „Wir sind insgesamt zwölf Winzer – sich hier wieder einmal zu treffen ist schön.“ Am Sonntag werden die Winzer wieder intern ein gemeinsames Frühstück genießen und dabei die Möglichkeit nutzen, sich miteinander auszutauschen. Das Weinfest findet mittlerweile zum dritten Mal auf der Schlosswiese statt. Eröffnet wurde es am Donnerstagnachmittag. Am Sonntag endet es um 17 Uhr. Neu ist in diesem Jahr, dass ein Kulturbeitrag zum Eintritt erhoben wird, um so die Künstler, wie „Tänzchentee“ am Freitag finanzieren zu können.

Eintritt: Freitag und Samstag zehn Euro, nur Samstag fünf Euro, Sonntag frei.