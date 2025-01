200.000 Euro Fördermittel: So viel Geld haben Bewohner im Kreis Wittenberg gewonnen - Welcher Lotto-Schein noch nicht eingelöst wurde

Für die Sanierung der Orgel in der Kirche in Oranienbaum sind 32.000 Euro als Spende von Lotto-Toto gekommen.

Wittenberg/MZ. - Das Lotto-Glück habe sich im Jahr 2024 im Landkreis Wittenberg etwas zurückgehalten. Zu diesem Schluss kommt Astrid Wessler, Leiterin der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Lotto Sachsen-Anhalt angesichts der Zahlen für das vergangene Jahr.

28-mal seien so genannte Hochgewinne geglückt. Das sind Gewinne ab 5.000 Euro. Im Jahr 2023 jedoch waren es sieben mehr.

Gewinner werden gesucht

Einer der 24er Glückspilze hat sich bislang noch nicht gemeldet. Lotto Sachsen-Anhalt sucht deshalb noch einen Viertel-Millionär oder eine Viertel-Millionärin. Am 30. April 2024 waren bei Eurojackpot im Landkreis Wittenberg 250.246,20 Euro gewonnen worden. Auf dem Eurojackpot-Spielschein war nur ein Tipp angekreuzt – für zwei Ziehungen. Der Spieleinsatz lag bei 4,60 Euro (inklusive Bearbeitungsgebühr). Der Gewinner oder die Gewinnerin hat zwar noch bis zum 31. Dezember 2027 Zeit, sich zu melden. Aber vielleicht sollten Gelegenheitsspieler auch mal genauer auf Schein und Gewinnzahlen schauen. Meldet sich der Glückspilz nicht, fließt das Geld in den Topf für eine Sonderauslosung.

Die Zusatzlotterie Spiel 77 bescherte Lottospielern im Landkreis Wittenberg im Jahr 2024 zwei Gewinne von je 77.777 Euro. Einer dieser Gewinne wurde Anfang Mai erzielt, der andere Anfang Juni. Zudem war bei Spiel 77 Mitte April ein Gewinn von 7.777 Euro im Landkreis geglückt. Mitte Juni freute sich ein Rubbellos-Käufer über einen Hauptgewinn in Höhe von 15.000 Euro. Die Landessonderauslosung von Lotto Sachsen-Anhalt Anfang September brachte einen 25.000-Euro-Gewinn in den Landkreis.

Verkaufsstellen bevorzugt

„2024 war ein solides Lottojahr mit gelegentlichen Glückssträhnen“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Rein rechnerisch hat jeder Sachsen-Anhalter im vergangenen Jahr für 99,80 Euro sein Glück bei Lotto Sachsen-Anhalt versucht – und somit 2,87 Euro mehr ausgegeben als im Jahr 2023. Etwa 75 Prozent der Spieleinsatzes wurde in den 630 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt getätigt – das restliche Viertel im Internet beziehungsweise im Dauerspiel/Lotto im Abonnement.

„Hohe Jackpots – vor allem kurz vor Jahresende bei Eurojackpot – haben das Spielinteresse der Sachsen-Anhalter begleitet“, sagte Ebert. „Zudem wurden die im Februar 2024 neu in den Verkaufsstellen eingeführte Lotterie Keno easy sowie das seit April erhältliche 20-Euro-Rubbellos gut angenommen.“ Bei den Eurojackpot-Spieleinsätzen verzeichnete Lotto Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr ein Plus von rund 27 Prozent. Bei den Rubbellosen lag das Plus bei knapp 12 Prozent.

Neben den Lottospielern zählten gemeinnützige Projekte zu den „Gewinnern“, heißt es seitens des Unternehmens. Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, würden rund 20 Cent – auf Antrag – regionalen Vorhaben zugute kommen, erklärt die Pressesprecherin. Lotto Sachsen-Anhalt habe im Landkreis Wittenberg im Jahr 2024 insgesamt zwölf Projekte unterstützt.

Lotto-Geld ist 2024 unter anderem nach Coswig, nach Wittenberg und nach Oranienbaum geflossen. Beispielhaft nennt Astrid Wessler dafür fünf Projekte.

Projekte werden von lotto gefördert

So wurden dem Sportverein Blau-Rot Coswig 28.000 Euro für Veränderungen in der Coswiger Sporthalle zur Verfügung gestellt. Diese sollten eingesetzt werden, um Räume im ersten Obergeschoss zum multifunktionalen Sportraum inklusive Dusche umzubauen und im Erdgeschoss die Räume um einen Kraft- und Ergo-Bereich zu erweitern. Mit 10.500 Euro hat Lotto nach eigenen Angaben dem SV Einheit Wittenberg geholfen, im Juni vergangenen Jahres die 15. offene Europameisterschaft im Hapkido auszutragen. Für die Restaurierung der Fleischer- und Kindermann-Orgel in der Stadtkirche Oranienbaum hat die evangelische Kirchengemeinde 32.000 Euro erhalten. Dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes hat Lotto mit 4.300 Euro mitgeholfen, sich ein Motorrettungsbootes inklusive Zubehör anzuschaffen. Der Verein Cranach-Höfe Wittenberg bekam 3.200 Euro, um die Festwoche „35 Jahre Rettet die Cranach-Höfe im November durchzuführen.

Insgesamt seien knapp 200.000 Euro Lotteriefördermitteln in den Landkreis geflossen, bilanziert die Sprecherin. Seit 1991 belaufe sich damit die Gesamtfördersumme auf rund 14 Millionen Euro.