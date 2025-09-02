Der Landarzt hört auf Wie es mit der Hausarztpraxis in Langendorf weitergeht
Hans-Joachim Schade hat fast sein ganzes Berufsleben als Landarzt in Langendorf verbracht. Jetzt geht er in den Ruhestand. Worauf er zurückblicken kann und auf was er sich nun freut.
02.09.2025, 08:34
Langendorf - Am 30. September ist Schluss. Wenn Hans-Joachim Schade an diesem Tag seine Hausarztpraxis in Langendorf abschließt, tut er es zum letzten Mal. 34 Jahre lang und damit fast sein ganzes Berufsleben hat der Allgemeinmediziner in dem Weißenfelser Ortsteil praktiziert.