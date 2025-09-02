Hans-Joachim Schade hat fast sein ganzes Berufsleben als Landarzt in Langendorf verbracht. Jetzt geht er in den Ruhestand. Worauf er zurückblicken kann und auf was er sich nun freut.

Wie es mit der Hausarztpraxis in Langendorf weitergeht

Hans-Joachim Schade hört Ende September auf. Mit 66 Jahren gibt der Allgemeinmediziner seine Hausarztpraxis in Langendorf ab.

Langendorf - Am 30. September ist Schluss. Wenn Hans-Joachim Schade an diesem Tag seine Hausarztpraxis in Langendorf abschließt, tut er es zum letzten Mal. 34 Jahre lang und damit fast sein ganzes Berufsleben hat der Allgemeinmediziner in dem Weißenfelser Ortsteil praktiziert.