Bei einem Unfall in Weißenfels sind am Montagmorgen zwei Autos beschädigt worden. Wie es zu der Karambolage in der Selauer Straße gekommen ist.

Bei einem Auffahrunfall in Weißenfels sind am Montag die beiden beteiligten Pkw beschädigt worden (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Bei einer Kollision in der Selauer Straße in Weißenfels sind am Montagmorgen zwei Pkw beschädigt worden. Personen seien nicht verletzt worden, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Demnach wollte eine 46-jährige Frau mit ihrem Auto von der Selauer Straße nach links in eine Einfahrt einbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Die 18-jährige Fahrerin des nachfolgenden Pkw fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das haltende Fahrzeug auf. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.