Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen/MZ. - Die Saison am Mondsee ist beendet – Ruhe kehrt in den Erholungspark allerdings in der kalten Jahreszeit nicht ein: Die Verwaltung arbeitet an einer Reihe an Vorhaben, um die Qualität und Angebote zu erhöhen. Nachdem im vergangenen Winter auf dem Dauercampingplatz zwölf Stromsäulen mit bis zu vier Anschlüssen für Dauercamper errichtet worden waren (die MZ berichtete), sollen nun auch auf dem Gelände der Kurzzeitcamper solche Säulen installiert werden. Das teilte Verbandsgeschäftsführerin Cornelia Holzhausen in der jüngsten Verbandsversammlung mit. Aus dem Wirtschaftsplan des Zweckverbandes geht hervor, dass hierfür 20.000 Euro eingeplant sind. Die Säulen sollen zudem über eine Beleuchtung verfügen. „Damit wäre auch das Problem der fehlenden Beleuchtung auf den Wegen gelöst“, so Cornelia Holzhausen.