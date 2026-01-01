Hoffnungen, Wünsche , gute Vorsätze – wie die Menschen in der Region Weißenfels iauf das neue Jahr blicken.

„Zuversichtlich bleiben“ - Wie die Menschen in der Region Weißenfels ins neue Jahr starten

Azubi Nancy Franz verkauft im Blumenatelier Möhrke Glücksklee fürs neue Jahr. Auch persönlich hat sich für 2026 viel vorgenommen.

Weißenfels - Mit Böllern, Raketen und anderen Feuerwerkskörpern wurde an Silvester vielerorts ins neue Jahr hineingefeiert. Und für viele Menschen bedeutet der Start ins neue Jahr mehr als nur ein weiterer Kalendertag. Zwischen guten Vorsätzen, kleinen Ritualen und großen Hoffnungen starten sie in die kommenden Monate. MZ fragte nach, wie die Menschen in der Region Weißenfels den Jahresanfang erleben.