Eil:
Tragisches Ende in Silvesternacht 33-Jähriger aus Hundeluft verliert fast seine ganze Hand
Der Rettungsdienst aus Dessau-Roßlau ist in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht in den Nachbarlandkreis Wittenberg nach Hundeluft gerufen worden. Dort war ein 33-Jähriger schwer verletzt worden.
01.01.2026, 11:30
Hundeluft/Dessau-Roßlau/MZ - Ein 33-jähriger Mann aus Hundeluft (Landkreis Wittenberg) ist in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht schwer verletzt worden. „Dem Bürger ist eine Hand fast vollständig abgerissen worden“, sagte Martin Müller, Chef von Feuerwehr und Rettungsdienst in Dessau-Roßlau, am Neujahrstag. Der Mann hatte vermutlich mit einer Feuerwerksbatterie hantiert.