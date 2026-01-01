weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Tragisches Ende in Silvesternacht: 33-Jähriger aus Hundeluft verliert fast seine ganze Hand

Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt
Der Rettungsdienst aus Dessau-Roßlau ist in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht in den Nachbarlandkreis Wittenberg nach Hundeluft gerufen worden. Dort war ein 33-Jähriger schwer verletzt worden.

Von Heidi Thiemann 01.01.2026, 11:30
Ein Rettungshubschrauber brachte einen 33-Jährigen Schwerverletzten aus Hundeluft in der Silvesternacht ins Krankenhaus.
Ein Rettungshubschrauber brachte einen 33-Jährigen Schwerverletzten aus Hundeluft in der Silvesternacht ins Krankenhaus. (Symbolfoto: Polizei)

Hundeluft/Dessau-Roßlau/MZ - Ein 33-jähriger Mann aus Hundeluft (Landkreis Wittenberg) ist in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht schwer verletzt worden. „Dem Bürger ist eine Hand fast vollständig abgerissen worden“, sagte Martin Müller, Chef von Feuerwehr und Rettungsdienst in Dessau-Roßlau, am Neujahrstag. Der Mann hatte vermutlich mit einer Feuerwerksbatterie hantiert.