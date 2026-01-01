Der Rettungsdienst aus Dessau-Roßlau ist in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht in den Nachbarlandkreis Wittenberg nach Hundeluft gerufen worden. Dort war ein 33-Jähriger schwer verletzt worden.

33-Jähriger aus Hundeluft verliert fast seine ganze Hand

Ein Rettungshubschrauber brachte einen 33-Jährigen Schwerverletzten aus Hundeluft in der Silvesternacht ins Krankenhaus.

Hundeluft/Dessau-Roßlau/MZ - Ein 33-jähriger Mann aus Hundeluft (Landkreis Wittenberg) ist in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht schwer verletzt worden. „Dem Bürger ist eine Hand fast vollständig abgerissen worden“, sagte Martin Müller, Chef von Feuerwehr und Rettungsdienst in Dessau-Roßlau, am Neujahrstag. Der Mann hatte vermutlich mit einer Feuerwerksbatterie hantiert.