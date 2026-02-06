weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  4. Haushalt in Weißenfels: Zu wenig Geld für Kultur? - So werden Fördermittel in Weißenfels verteilt

Der Kulturausschuss hat über die Vorschläge der Stadt entschieden. Warum ein Antrag kurzfristig zurückgezogen wurde.

Von Andreas Richter Aktualisiert: 06.02.2026, 15:02
Für die Aufführung des neuen Musicals „The Addams Family“ - hier eine Probe im Kulturhaus - erhält der Verein Kulturphönix von der Stadt Weißenfels Fördermittel in Höhe von 3.000 Euro.
Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Die Enttäuschung war nicht zu überhören. Jens Hentschel, Gründer und Kopf des Internet-Senders Radio Saalewelle, hat auf der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses des Weißenfelser Stadtrates kurzfristig einen Antrag auf Fördergeld von der Stadt Weißenfels zurückgezogen. Was war geschehen?