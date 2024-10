Der „Circus Romantica“ gastiert von Donnerstag bis Sonntag in Hohenmölsen. Was den Besuchern geboten wird.

Zirkus lässt Gäste in der Manege in Hohenmölsen auftreten

Hohenmölsen/MZ. - Wer schon immer einmal selbst in einer Manege stehen wollte, bekommt diese Woche die Gelegenheit dazu. Denn von Donnerstag bis Sonntag gastiert der „Circus Romantica“ auf dem Hohenmölsener Franz-Spiller-Platz. „Sportlich begabte Nachwuchskünstler oder magisch begabte Talente“ können sich während dieser Zeit bei Zirkusdirektorin Patricia Lauenburger melden, einen Termin für ein Training vereinbaren und sogar selbst an den Shows teilnehmen, teilt der Zirkus in seiner Ankündigung mit.