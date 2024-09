Esther Dodte aus Taucha im Burgenlandkreis leitet mehrere gut besuchte Yoga- und Pilateskurse. Weil das so gut läuft, will sie nun gleich zwei neue Angebote starten.

Run auf Yoga im Burgenlandkreis, Leiterin bietet gleich neue Kurse an

Esther Dodte (3.v.l.) hat schon einen festen Teilnehmerstamm bei ihren Yogakursen in Taucha aufgebaut. Die Figur „Der Baum“ ist dabei nur eine der Bewegungsübungen.

TAUCHA/MZ. - Esther Dodte ist vielen Tauchaern bekannt. Seit nunmehr fast genau einem Jahr bietet sie im Volkshaus Yoga an. Dabei hatte sie anfangs noch Respekt davor, es anzugehen und war nervös, ob das Angebot überhaupt angenommen wird. Nun kann sie nach zwölf Monaten aber auf eine kleine Erfolgsgeschichte zurückblicken: Es hat sich nämlich etabliert und ein fester Kundenstamm entwickelt. Mit den Teilnehmern übt die 50-Jährige seitdem regelmäßig in der Woche die Bewegungen, die für Geist und Körper als sehr förderlich gelten.

Yoga-Trainerin bietet in Taucha neue Schnupperkurse an

Nun möchte Esther Dodte ihr Angebot erweitern und bietet zwei neue Anfängerkurse an. Dazu hatte sie dieser Tage eine Umfrage in einem Kurzmitteilungsdienst gestartet, bei der ihre jetzigen Teilnehmer sich äußerten, was sie sich zum jetzt schon ausgeübten Ayur-Yoga sonst noch für Inhalte wünschen. „Ich wollte erst einmal ein Gefühl dafür bekommen, wo der Bedarf liegt“, sagt sie. Es wurden Yin-Yoga, Power-Yoga und auch das systematische Ganzkörpertraining Pilates genannt. „Wir fangen aber erst einmal an“, sagt Esther Dodte mit Blick auf die zwei neuen Schnupperkurse. Sie möchte aber alle Menschen ausdrücklich ermuntern, es einmal zu versuchen. Denn es gebe für jede Person die geeignete Variante.

Ihr Wissen ist umfangreich und beinhaltet unterschiedliche Arten von Yoga und Pilates. Egal, um welche Form der Bewegungsart es sich aber auch handelt: Es gehe immer um das Ziel, Kraft, Ausdauer und Dehnung zu fördern sowie die Muskulatur wie etwa die am Rücken zu stärken, um sich zu entspannen und gleichzeitig die Konzentration hochhalten zu können, beschreibt sie die Inhalte ihrer Angebote.

Eigene Verletzung brachte 50-Jährige aus Taucha zum Yoga

Esther Dodte selbst kam 2012 zum Yoga. „Ich hatte eine Operation am Fuß gehabt“, sagt die 50-Jährige. „Ich wollte danach aber wieder fit werden“, erzählt sie weiter. Daher startete sie ihre Recherche nach der für sie passenden Art, sich zu stärken. Es begann zuerst mit Pilates, es kam später Yoga hinzu und Esther Dodte merkte, wie gut ihr das tut. Sie wurde selbst viel ruhiger, ausgeglichener, stressresistenter und bekam auch ein besseres Gefühl für den eigenen Körper. So fing die Frau an, sich auf diesem Gebiet weiterzubilden und schließlich selbst zu unterrichten.

Esther Dodte stammt aus Leipzig. Es war die Liebe, die sie ins kleine Taucha im Burgenlandkreis zog. Heute wohnt sie dort gemeinsam mit ihrem Partner und fühlt sich richtig wohl. „Taucha ist ein super Ort, in dem es sich einfach gut leben lässt“, begründet sie. Es sei die Fröhlichkeit der Menschen und auch deren Zusammenhalt.

Energieberatung ist ein weiteres Standbein der Yogatrainerin

In diesem Jahr machte sie sich dann auch noch als Energieberaterin selbständig. Hierbei prüft die Frau bei Unternehmen unterschiedlichster Branchen, wie und wo effizient Energie eingespart werden kann. Energieoptimierung habe ihr schon immer am Herzen gelegen, sagt sie. „Verschwendung jeglicher Art ist einfach nicht mein Ding“, begründet sie. Aber auch ihre Kurse spielten eine Rolle bei dieser beruflichen Entscheidung. Sie kann sich ihre Zeit nun besser einteilen und daher auch die beiden zusätzlichen Angebote unterbreiten, begründet Esther Dodte.

Die beiden kostenlosen Schnupperkurse finden am 23. September im Tauchaer Volkshaus statt und gehen von 18 bis 19.30 Uhr beziehungsweise 19.45 bis 21.15 Uhr. Weitere Infos und Kontakt: [email protected] oder 0176/70750271