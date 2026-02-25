Bei einem Wohnungseinbruch in Teuchern haben Diebe Beute gemacht. Wann die Täter zugeschlagen haben und wann es der Wohnungseigentümer bemerkt hat.

Teuchern/MZ - Beim Einbruch in eine Wohnung in Teuchern im Burgenlandkreis haben unbekannte Täter unter anderem eine Spielekonsole und zwei Armbanduhren gestohlen. Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis am Mittwoch mitteilte, ist der Einbruch am Dienstag verübt worden. Der 37-jährige Bewohner habe dies am Abend festgestellt und bei der Polizei angezeigt. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren, die Ermittlungen laufen.