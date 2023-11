Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Die Entscheidung im Weißenfelser Stadtrat ist am vergangenen Donnerstag einstimmig getroffen worden. Die Kommune wird sich künftig im Kompetenzzentrum Wasserwirtschaft engagieren. In dem Netzwerk tauschen sich mehr als 50 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und auch Kommunen darüber aus, wie künftige Herausforderungen rund um das Thema Wasser und dessen Bereitstellung in Zeiten des Klimawandels in Mitteldeutschland gemeistert werden können.