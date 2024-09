Die Dartsspieler des SV Hohenmölsen richten ihr bereits drittes öffentliches Turnier aus. Wann der Wettkampf stattfindet und warum nun mehr Platz in der Sportstätte der Gastgeber ist.

Wieso in Hohenmölsen in der Kegelhalle die Dartspfeile fliegen

Hohenmölsen/MZ. - Plopp, Plopp, Plopp – zwei Mal in der Woche dominiert dieses Geräusch in Hohenmölsen. Und zwar dann, wenn sich die Abteilung Darts im Gebäude des SV Hohenmölsen 1919 in der Goethestraße trifft. Es wird scharf geschossen und plopp macht es, wenn der Pfeil das Ziel einer der acht Scheiben trifft. Seit wann es die Abteilung beim SV gibt und welchen Zulauf diese seither erlebt, lesen Sie hier.