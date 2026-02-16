Einige Blechschäden, wenige Verletzte Wieder Winter im Burgenlandkreis: Rutschpartien und Verletzte am Morgen
Wo das Winterwetter zu Unfällen geführt hat und welche Schäden es gab.
Aktualisiert: 16.02.2026, 16:19
Weißenfels - Nach zwischenzeitlichem Tauwetter ist der Winter in der Nacht zum Montag zurückgekehrt und hat die Verkehrsteilnehmer an einigen Stellen wortwörtlich „eiskalt“ erwischt. Das Polizeirevier Burgenlandkreis in Weißenfels zählte am Montag zwischen 5 und 13 Uhr insgesamt 18 Unfälle, die zumindest anteilig auf die Straßen- und Witterungsverhältnisse zurückzuführen waren. Von denen gingen die meisten glimpflich, also mit Blechschäden aus. In vier Fällen wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt.