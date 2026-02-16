Wo das Winterwetter zu Unfällen geführt hat und welche Schäden es gab.

Bei der Kollision zweiter Pkw zwischen Starsiedel und der A 38 sind am Montagmorgen gegen 8 Uhr zwei Menschen leicht verletzt worden. Zum Einsatz kam auch ein Rettungshubschrauber.

Weißenfels - Nach zwischenzeitlichem Tauwetter ist der Winter in der Nacht zum Montag zurückgekehrt und hat die Verkehrsteilnehmer an einigen Stellen wortwörtlich „eiskalt“ erwischt. Das Polizeirevier Burgenlandkreis in Weißenfels zählte am Montag zwischen 5 und 13 Uhr insgesamt 18 Unfälle, die zumindest anteilig auf die Straßen- und Witterungsverhältnisse zurückzuführen waren. Von denen gingen die meisten glimpflich, also mit Blechschäden aus. In vier Fällen wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt.