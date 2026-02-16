Mitten am Nachmittag greift ein Unbekannter in einem Drogeriemarkt im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt zu und verschwindet mit Parfums mit einem vierstelligen Wert. Jetzt fahndet die Polizei mit Kamerabildern nach dem Mann.

Parfum für riesige Summe in Drogerie geklaut: Wer hat diesen Mann gesehen? (Fotos im Text)

Die Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Dieb. Dieser hatte in einer Drogerie im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt mehrere Parfums für einen hohen Wert gestohlen.

Magdeburg. – Bereits im November 2025 ist es in einem Drogeriemarkt im Stadtteil Neue Neustadt zu einem Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, habe sich die Tat am 13. November 2025 gegen 16.15 Uhr ereignet.

Demnach habe eine bislang unbekannte, augenscheinlich männliche Person das Geschäft betreten und diverse Parfums mit einem Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Das Polizeirevier Magdeburg fahndet nun mit Überwachungsaufnahmen nach dem Täterverdächtigen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

helles Basecap

dunkle Weste

grauer Pullover

helle Hose

schwarze Umhängetasche

schwarze Turnschuhe der Marke Adidas

Dieser Mann soll am 13. November 2025 mehrere Parfums in einer Drogerie in der Neuen Neustadt gestohlen haben. Foto: Polizei

Drogerieraub im Magdeburg: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur abgebildeten Person geben können, werden gebeten, sich unter dem Stichwort "Turnschuhe" telefonisch unter 0391/5463295 oder über das E-Revier bei der Polizei zu melden.