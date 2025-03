In Weißenfels sind unbekannte Täter in der Weinbergstraße in mehrere Keller eingedrungen. Wieso sich der Verdacht einer Einbruchserie aufdrängt.

In Weißenfels sind in der Nacht zu Donnerstag erneut Einbrecher in mehrere Keller eingestiegen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Läuft in der Stadt Weißenfels eine Keller-Einbruchserie? Nachdem erst in der Nacht zu Mittwoch drei Keller in der Roßbacher Straße aufgebrochen worden waren, hat es in der Nacht zu Donnerstag Einbruchversuche in insgesamt sieben Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weinbergstraße gegeben. Das teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. In drei Fällen sei es den unbekannten Tätern gelungen, in die Abteile einzudringen. Was genau entwendet wurde, war laut den Beamten aber zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.

Fahrräder und ein Moped in Weißenfels gestohlen

Bei den Einbrüchen in der Roßbacher Straße hatten Unbekannte zwei Elektrofahrräder, einen Elektroroller sowie ein Moped gestohlen und einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro angerichtet.