  4. Gedenken an NS-Verbrechen: Wie Weißenfelser Schüler eine Vorstellung vom Grauen im KZ Auschwitz bekommen haben

Zum Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz haben sich Weißenfelser Beuditzschüler mit dem Thema befasst. Wie es gekommen ist, dass Zehntklässler dabei eindrückliche Vorträge über die NS-Verbrechen halten konnten.

Von Andrea Hamann-Richter 27.01.2026, 18:00
In seinem Vortrag berichtet Fynn Köhler den anderen Schülern über das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz.
Weißenfels/MZ. - Am 27. Januar 1945 ist das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit worden. Am Dienstagvormittag ist dieser Tag, der sich zum 81. Mal gejährt hat, in der Weißenfelser Beuditzschule sehr präsent gewesen. Wieso, das lesen Sie hier.