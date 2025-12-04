Mit Herzblut, Engagement und vielen Unterstützern hat der Weißenfelser Ruderverein seinen neuen Trainingsraum fit für die Zukunft gemacht. Warum dieser Schritt notwendig war und was die Sportstätte bietet.

Nach einem Jahr Bauzeit können die Nachwuchsrudererwieder Zirkeltraining in dem modernisierten Raum betreiben.

Weißenfels - Die Arme kreisen, und das Lockern nicht vergessen", ruft Trainerin Michaela Günther. Konzentriert sind die zwölf Kinder an den Trainingsgeräten des Weißenfelser Rudervereins 1884 (WRV) zugange. Dass sie jetzt im Winter den Raum dafür nutzen können, ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. Denn noch vor wenigen Wochen war hier eine Baustelle.