Weissenfels/MZ - Gute Nachricht für Radler: Die Stadt Weißenfels hat mit der Markierung eines Fahrradstreifens auf der Beuditzstraße zwischen Kleiner Deichstraße und Kirschweg begonnen. Wie Verkehrsplaner Mike Arning informierte, wird in dem rund 750 Meter langen Abschnitt auf beiden Seiten ein Streifen für Fahrradfahrer angebracht. Am Kämmereihölzchen werde der Streifen jedoch nur stadtauswärts, also bergauf, markiert, da die Fahrbahn dort zu schmal ist.

Wie Weißenfels die Bedingungen für Radler verbessern möchte

Die Verbesserung der Bedingungen für Radfahrer hat Konsequenzen für die Autofahrer. So wird an der Kreuzung Deichstraße der grüne Abbiegepfeil in Richtung Stadtteil West aus Sicherheitsgründen entfallen. Es wird dann nur noch einen grünen Pfeil für Radfahrer geben. Die Ampel an der Kreuzung Deichstraße/Beuditzstraße muss zudem angepasst werden.

Da der Radfahrer künftig auf einer sogenannten vorgezogenen Aufstellfläche an der Kreuzung steht, muss die Ampel mit zwei Thermosensoren ausgestattet werden, damit sie den Radfahrer erkennt. Die Umstellung hängt laut Arning jedoch von der Materiallieferung ab und kann voraussichtlich erst im Dezember erfolgen.