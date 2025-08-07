Die Partei erreicht hierzulande nur wenige Wähler. Um das zu ändern, hat Co-Bundeschef Felix Banaszak Weißenfels besucht. Worüber er mit Landrat Götz Ulrich und Oberbürgermeister Martin Papke diskutiert hat.

Wie Vorsitzender Banaszak Wähler in Weißenfels erreichen will

Grünenchef Felix Banaszak (2.v.l.) tauschte sich am Dienstag im Weißenfelser Kloster Sankt Claren mit Sewig-Geschäftsführer André Zschuckelt, dem Vorsitzenden des Klostervereins Olaf Brückner, Landrat Götz Ulrich und Oberbürgermeister Martin Papke (v.l.n.r.) aus.

Weissenfels/MZ. - Eine „Präsenzoffensive im Osten“ hatte Felix Banaszak, Co-Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, am Sonntag im ARD-Sommerinterview angekündigt. Schnell lässt er den Worten Taten folgen, besuchte am Dienstag nämlich das Weißenfelser Kloster Sankt Claren, um sich dort mit Landrat Götz Ulrich und Oberbürgermeister Martin Papke (beide CDU) auszutauschen. Die MZ fasst einige Themen aus dem Gespräch sowie eigene Fragen an Banaszak zusammen.