Weißenfels/MZ - „Dem Bauchtanz bin ich seit fast 15 Jahren verfallen“, sagt Jana Rockstroh aus Pegau. Deshalb bietet die 55-Jährige nun einen Anfängerkurs darin in Weißenfels an. Interessierte sind dazu an diesem Donnerstag, 21. März, 18.30 Uhr, in der Volkshochschule an der Weißenfelser Promenade willkommen. Egal, wie jung, alt, klein, groß, schlank oder mollig – alle Frauen seien willkommen, sagt die Frau. Von Vorteil findet sie, dass die Teilnehmerinnen dafür nicht zwangsläufig einen Partner brauchen und so ganz frei entscheiden können, ob sie zum Kurs wollen. „Viele Frauen bleiben nämlich zuhause, weil ihre Männer nicht mit ihnen Sport machen und nicht tanzen gehen“, sagt sie. Zum Bauchtanz brauche die Frau aber keinen Partner.

„Ein wunderbarer Ausgleich“

„Getanzt habe ich schon als junges Mädchen gerne, war in einem Tanzverein“, erzählt die gebürtige Leipzigerin, die hauptberuflich in einem Autohaus in Weißenfels als Serviceassistentin tätig ist. Nach ihrem Schulabschluss kam die Berufsausbildung, die zwei Wunschkinder purzelten in ihr Leben und so standen Arbeit und Familienleben erst einmal im Vordergrund. Als die Kinder erwachsen wurden, wuchs in Jana Rockstroh zunehmend der Wunsch, wieder etwas mehr zu tanzen. Vor etwa 15 Jahren wollte sie schließlich mit einer Freundin zu einem lateinamerikanischen Tanzkurs gehen, Salsa, Samba - irgendwas in dieser Art und mit viel Rhythmus schwebte den Frauen vor, erzählt sie. Die Freundin sei dann aber sehr krank geworden und das Schicksal machte diesem Vorhaben fast einen Strich durch die Rechnung. Zu dieser Zeit bot die Volkshochschule in Markranstädt als einzigen Kurs dieser Art den orientalischen Tanz an. Dort schrieben sich die beiden Freundinnen schließlich ein und gingen einmal die Woche zum Bauchtanz. Es gefiel ihnen sehr, sagt Jana Rockstroh. Bewegung zu Musik, dabei ein Münztuch um die Hüften, seidige Schleier fliegen lassen, die Muskeln wieder spüren, tanzen, zählt Jana Rockstroh auf. „Es macht einfach glücklich“, fasst sie zusammen. Später fand die Frau in Zwenkau eine Bauchtanzgruppe und wechselte dann vor knapp drei Jahren noch einmal wegen ihres Umzuges nach Sachsen-Anhalt ins Tanzzentrum Zeitz. Dort schloss sie sich der Bauchtanzgruppe „Zeitzer Perlen“ an. Vor einem knappen Dreivierteljahr wurde im Zeitzer Tanzzentrum ein neuer Kurs eröffnet, und zwar Bauchtanz für Anfänger und Wiedereinsteiger. Britta Fischer, Bauchtanzleiterin in Zeitz, vertraute diese Gruppe dann Jana Rockstroh an. Diese freute sich, sieht sie es doch mittlerweile als Berufung an, Bauchtänzerin und Trainerin zu sein. „Es ist ein wunderbarer Ausgleich für meine Seele“, sagt sie. Es erfülle, mache glücklich, halte gesund. Dieses Gefühl möchte sie nun auch den Frauen in Weißenfels weitergeben.

Kleider sind keine Bedingung

Die typischen farbenprächtigen orientalischen Kleider sind übrigens keine Voraussetzung für eine Teilnahme - im Gegenteil: „Bequeme Gymnastikkleidung ist geeignet, so kann ich auch sehen, wie die Bewegungsabläufe sind und dann auch besser korrigieren“, erklärt Jana Rockstroh. Um trotzdem ein wenig für den Zauber wie bei „Tausendundeiner Nacht“ zu sorgen, wird sie eigene Hüfttücher, die sogenannten Münztücher, mitbringen.