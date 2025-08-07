Das Museum „Lützen 1632“ hat das Zertifikat „Reisen für Alle“ bekommen. Was es damit auf sich hat und an welcher Stelle die Stadt künftig noch nachbessern möchte.

Museumsleiterin Manuela Dietz (v. l.), Antje Peiser vom Saale-Unstrut-Tourismus und Vorstand des Landestourismusverbandes, Bürgermeister Mirko Kother und Manuela Fischer, Projektverantwortliche für „Reisen für Alle“ bei der Zertifikatsübergabe im Museum „Lützen 1632“

Lützen - Das Museum „Lützen 1632“ hat am Mittwoch vom Landestourismusverband das Gütesiegel „Reisen für Alle“ erhalten. Antje Peiser, die nicht nur Geschäftsführerin des Saale-Unstrut-Tourismus, sondern auch Vorstandsmitglied des Landesverbandes ist, überreichte die entsprechende Urkunde an Bürgermeister Mirko Kother (parteilos) und Museumsleiterin Manuela Dietz.