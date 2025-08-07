weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Zertifikat für neues Museum „1632“: Wie Lützen Barrieren für Touristen abbaut

Zertifikat für neues Museum „1632“ Wie Lützen Barrieren für Touristen abbaut

Das Museum „Lützen 1632“ hat das Zertifikat „Reisen für Alle“ bekommen. Was es damit auf sich hat und an welcher Stelle die Stadt künftig noch nachbessern möchte.

Von Martin Schumann 07.08.2025, 15:48
Museumsleiterin Manuela Dietz (v. l.), Antje Peiser vom Saale-Unstrut-Tourismus und Vorstand des Landestourismusverbandes, Bürgermeister Mirko Kother und Manuela Fischer, Projektverantwortliche für „Reisen für Alle“ bei der Zertifikatsübergabe im Museum „Lützen 1632“
Museumsleiterin Manuela Dietz (v. l.), Antje Peiser vom Saale-Unstrut-Tourismus und Vorstand des Landestourismusverbandes, Bürgermeister Mirko Kother und Manuela Fischer, Projektverantwortliche für „Reisen für Alle“ bei der Zertifikatsübergabe im Museum „Lützen 1632“ Foto: Martin Schumann

Lützen - Das Museum „Lützen 1632“ hat am Mittwoch vom Landestourismusverband das Gütesiegel „Reisen für Alle“ erhalten. Antje Peiser, die nicht nur Geschäftsführerin des Saale-Unstrut-Tourismus, sondern auch Vorstandsmitglied des Landesverbandes ist, überreichte die entsprechende Urkunde an Bürgermeister Mirko Kother (parteilos) und Museumsleiterin Manuela Dietz.