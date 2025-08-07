Zertifikat für neues Museum „1632“ Wie Lützen Barrieren für Touristen abbaut
Das Museum „Lützen 1632“ hat das Zertifikat „Reisen für Alle“ bekommen. Was es damit auf sich hat und an welcher Stelle die Stadt künftig noch nachbessern möchte.
07.08.2025, 15:48
Lützen - Das Museum „Lützen 1632“ hat am Mittwoch vom Landestourismusverband das Gütesiegel „Reisen für Alle“ erhalten. Antje Peiser, die nicht nur Geschäftsführerin des Saale-Unstrut-Tourismus, sondern auch Vorstandsmitglied des Landesverbandes ist, überreichte die entsprechende Urkunde an Bürgermeister Mirko Kother (parteilos) und Museumsleiterin Manuela Dietz.