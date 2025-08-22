Radio Saalewelle sendet aus Weißenfels Wie die Saalewelle zu einer offiziellen Sendelizenz kam
Die Saalewelle ist in einen elitären Kreis von neun Radios in Sachsen-Anhalt aufgestiegen. Wie es dazu kam und welche Pläne der kleine Sender für die Zukunft hat.
Weißenfels - Noch hängt sie nicht eingerahmt an der Wand des Sendestudios. Doch Jens Hentschel ist sich sicher, sie kommt bald, die schriftliche Bestätigung dessen, was er bereits weiß: Radio Saalewelle, der von zahlreichen ehrenamtlichen Enthusiasten getragene Internet-Sender aus Weißenfels, hat eine offizielle Sendelizenz der Medienanstalt Sachsen-Anhalt erhalten.