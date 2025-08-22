Die Saalewelle ist in einen elitären Kreis von neun Radios in Sachsen-Anhalt aufgestiegen. Wie es dazu kam und welche Pläne der kleine Sender für die Zukunft hat.

Wie die Saalewelle zu einer offiziellen Sendelizenz kam

Stephanie Lachmann ist eine der Moderatorinnen bei der Saalewelle aus Weißenfels.

Weißenfels - Noch hängt sie nicht eingerahmt an der Wand des Sendestudios. Doch Jens Hentschel ist sich sicher, sie kommt bald, die schriftliche Bestätigung dessen, was er bereits weiß: Radio Saalewelle, der von zahlreichen ehrenamtlichen Enthusiasten getragene Internet-Sender aus Weißenfels, hat eine offizielle Sendelizenz der Medienanstalt Sachsen-Anhalt erhalten.