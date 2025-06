Am Wochenende ziehen in der Region Weißenfels wieder vielerorts die Pfingstburschen mit ihren Birken durchs Dorf. Wo zünftig gefeiert wird und warum das oft ein logistischer Kraftakt ist.

Prittitz - Sie stehen für Frühlingserwachen und Neubeginn – junge Birken, auch Pfingstmaien genannt. In vielen Orten der Region ist es ein alter Brauch, dass die Bäume zum Pfingstfest im Dorf aufgestellt werden. Manche Dörfer stellen nur eine einzige große Maie im Dorfzentrum auf. In anderen Ortschaften ziehen die Pfingstburschen mit Musik durchs Dorf, um an jedem Haus eine Maie aufzustellen. Oftmals wird der Brauch dann auch noch mit einem großen Fest gefeiert. So wie alljährlich im Teucherner Ortsteil Prittitz, wo am Wochenende die Pfingstburschen unterwegs sein werden.