Weißenfels/MZ - Die Zahl der Arbeitslosen ist im Burgenlandkreis im Monat März erneut gesunken. Wie die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd am Donnerstag mitteilte, waren 6.769 Frauen und Männer ohne Job. Das seien 106 weniger als vor einem Monat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat seien jedoch 245 Personen mehr arbeitslos gemeldet (plus 3,8 Prozent). Der Agentur zufolge handelt es sich um einen saisonal üblichen Rückgang. „Der Wiedereinstieg von Beschäftigten, insbesondere in witterungsabhängigen Branchen, bildet sich im Vergleich zum Monat Februar in einem Rückgang der Arbeitslosigkeit ab. Der Arbeitsmarkt bleibt damit auch im März stabil, trotz der verhaltenen konjunkturellen Entwicklung“, sagte Agenturchefin Simone Meißner. Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen sei jedoch weiterhin geringer als in den Vorjahren.

Der Burgenlandkreis hat weiter bessere Quote als das Land

Die Arbeitslosenquote ist damit im Burgenlandkreis 7,6 Prozent (minus 0,1 Punkt) gesunken. Im Landesvergleich (7,8 Prozent) liege der Landkreis weiter knapp unter dem Schnitt.

Die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen unter 25 Jahren ist den Angaben zufolge um 16 Personen auf 728 gesunken. Damit stellen Jugendliche an allen Arbeitslosen im Burgenlandkreis einen Anteil von 10,8 Prozent. Unterschiedlich, aber jeweils mit ganz leichten Entspannungen, stellt sich weiterhin die Situation in den einzelnen Regionen des Burgenlandkreises dar: Während die Erwerbslosenquote im Raum Weißenfels bei 6,8 (minus 0,1 Punkt) und in Naumburg bei 6,7 Prozent (minus 0,2) liegt, beträgt sie in Zeitz und Umgebung relativ hohe 9,9 Prozent (minus 0,1).

Weitere 9.750 Personen ohne Job

Leicht gesunken ist im März laut Agentur auch die Zahl an Personen, die der Kategorie „Unterbeschäftigung“ zugerechnet werden: 9.750 (minus 126). Das sind jene Frauen und Männer, die zwar nicht in der Zahl der Arbeitslosen auftauchen, die aber unter anderem wegen Qualifizierungskursen sowie aus anderen Grünen dem Stellenmarkt aktuell nicht zur Verfügung stehen.