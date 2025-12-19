weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Illegale Reifendeponie in Borau: Wer die neuen Besitzer sind und warum das Problem mit der Beräumung wohl bleibt

Die illegale Reifendeponie in Borau hat zwei neue Eigentümer, was aber noch lange nicht bedeutet, dass der Unrat auf dem Gelände endlich einmal beräumt wird.

Von Martin Walter 19.12.2025, 06:00
Dieses Bild bietet sich an der Borauer Deponie, wo weiterhin zahlreiche Altreifen und deren verkohlte Überreste liegen. Foto: Andreas Richter

Borau/MZ. - Gibt es endlich Hoffnung, dass die Reifendeponie in Borau beräumt wird, da es neue Eigentümer gibt? Seit Jahrzehnten sorgt die illegale Müllkippe für negative Schlagzeilen. Am 1. Februar 2020 geriet dort ein Großteil der rund 1.000 Tonnen Reifen in Brand, was die Forderungen einer Beräumung verstärkte. Getan hat sich seitdem nichts.