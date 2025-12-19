Die illegale Reifendeponie in Borau hat zwei neue Eigentümer, was aber noch lange nicht bedeutet, dass der Unrat auf dem Gelände endlich einmal beräumt wird.

Wer die neuen Besitzer sind und warum das Problem mit der Beräumung wohl bleibt

Dieses Bild bietet sich an der Borauer Deponie, wo weiterhin zahlreiche Altreifen und deren verkohlte Überreste liegen.

Borau/MZ. - Gibt es endlich Hoffnung, dass die Reifendeponie in Borau beräumt wird, da es neue Eigentümer gibt? Seit Jahrzehnten sorgt die illegale Müllkippe für negative Schlagzeilen. Am 1. Februar 2020 geriet dort ein Großteil der rund 1.000 Tonnen Reifen in Brand, was die Forderungen einer Beräumung verstärkte. Getan hat sich seitdem nichts.