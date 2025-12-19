Die Kameraden der Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr waren am Donnerstagabend, 18. Dezember, in der Dessauer Heidestraße im Einsatz.

Dessau/MZ. - Die Kameraden der Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr waren am Donnerstagabend, 18. Dezember, in der Dessauer Heidestraße im Einsatz.

An der Einsatzstelle angekommen, war deutlich ein ausgelöster Rauchmelder zu hören. Im Treppenhaus des betroffenen Mehrfamilienhauses nahmen die Kameraden einen leichten Brandgeruch wahr.

Der ausgelöste Rauchmelder gehörte zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die Wohnung selbst war komplett verqualmt. Die Mieterin befand sich im Wohnzimmer und wurde von der Feuerwehr sofort ins Treppenhaus geschickt. Nach einer kurzen Absuche in der Wohnung entdeckten die Kameraden in der Küche einen brennenden Mülleimer. Das Feuer wurde umgehend mit Wasser gelöscht. Zur Entrauchung der Wohnung wurden mehrere Fenster für eine Querlüftung geöffnet.

Rettungssanitäter untersuchten die Mieterin zur Sicherheit. Ob die Frau ins Krankenhaus musste, dazu wurden keine Angaben gemacht.

Die Brandursache war laut Feuerwehr „wahrscheinlich die unachtsame Entsorgung von noch glühender Zigarettenasche“.

Im Einsatz war der Löschzug der Berufsfeuerwehr mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften. Der Brandschaden konnte durch den Rauchmelder begrenzt werden und beläuft sich auf etwa 100 Euro.