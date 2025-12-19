Im Frühjahr sollen sich die Tore der Burg Falkenstein im Harz wieder für den Besucherverkehr öffnen. Was bis dahin noch passierten muss und auf welche Neuerungen im Museum sich Besucher schon jetzt freuen dürfen.

Historische Mauer auf der Burg Falkenstein wird nach Einsturz restauriert – die Zeit drückt

Die alten Steine werden wieder aufgemauert, neu verfugt; Stahlbetonbalken und Nadelanker geben Halt.

Pansfelde/MZ. - Die Gerüste, auf denen die Bauarbeiter arbeiten, sind eingehaust. Sie werden auch beheizt. Die Jahreszeit sei nicht die beste für eine Mauersanierung, sagt Manuela Werner, Sprecherin der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Aber die Arbeiten dulden keinen Aufschub. Der Termin – Saisonbeginn – drückt schon jetzt. „Wir setzen alles daran, bis Ende März fertig zu sein. Daher muss den Winter über gearbeitet werden“, so Werner.