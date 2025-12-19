Dass die Masche der Heiratsschwindelei nicht aus der Mode kommt, hat ein 68-Jähriger aus dem Raum Köthen erst kürzlich erfahren müssen. Wie die Betrüger vorgingen.

Köthen/MZ. - Dass die Masche der Heiratsschwindelei nicht aus der Mode kommt, hat ein 68-Jähriger aus dem Raum Köthen erst kürzlich erfahren müssen.

Nach den Angaben der Polizei hatte der Mann die mutmaßliche Betrügerin im November dieses Jahres über ein Datingportal kennengelernt. Seitdem bestand per E-Mail reger Kontakt. Die Täterin versuchte am Ende das in der Zwischenzeit zum Geschädigten aufgebaute Vertrauen auszunutzen und gab vor, sich im Ausland aufzuhalten und nach Deutschland einreisen zu wollen. Ein gemeinsames Treffen stellte sie in Aussicht. Da sie ihren Angaben zu Folge nicht über die nötigen finanziellen Mittel für ein Flugticket verfüge, bat sie den Senior um Hilfe. Dieser überwies einen Betrag in Höhe von 1.500 Euro. Damit sollte es jedoch nicht genug sein. Bald darauf forderte sie weitere Unterstützung für ein angebliches Visum und der Geschädigte transferierte weitere 4.000 Euro.

Nachdem er sich beim Auswärtigen Amt über die Einreisemodalitäten erkundigt hatte, durchschaute er den Betrug und wandte sich am Mittwoch an die Polizei. Die warnt: „Gehen Sie nicht auf finanzielle Forderungen ein. Sichern Sie alle Mails oder Chatverläufe, um diese bei Bedarf der Polizei zur Verfügung stellen zu können.“