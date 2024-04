Winzer Patrick Gaudig aus Kriechau fürchtet einen Totalverlust an seinen Reben durch den Kälteeinbruch. Warum es eine winzige Chance gibt, den Ausfall abzufedern.

Viele Reben von Winzer Patrick Gaudig in Kriechau sind aufgrund des Kälteeinbruchs erfroren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kriechau - Die Folgen des Frosteinbruchs in der Nacht zu Dienstag sind für Winzer Patrick Gaudig aus Kriechau bei Weißenfels niederschmetternd. „Bis zu 100 Prozent Ernteausfall“, sagt er. Normalerweise produziert er in einem Jahr um die 35.000 Liter Wein auf seinen insgesamt rund fünf Hektar umfassenden Weinhängen in Burgwerben und Schkortleben.