Die Deutsche Bahn will die Schallbelastung entlang bestehender Schienenwege verringern. Davon können auch Hauseigentümer profitieren.

Weniger Lärm an Gleisen - Wo die Bahn in Weißenfels Schutzwände plant

Die Deutsche Bahn plant langfristig Lärmschutzwände entlang bestehender Schienenwege in Weißenfels.

Weißenfels/MZ. - Die Deutsche Bahn (DB) plant in den nächsten Jahren im Raum Weißenfels umfangreiche Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung an bestehenden Schienenwegen. Darüber wurde jetzt auf einer Veranstaltung im Weißenfelser Kulturhaus informiert.