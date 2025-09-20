In Kürze feiern sowohl das Museum „Lützen 1632“ als auch dessen Leiterin Manuela Dietzt ihr Einjähriges. Was bisher erreicht wurde und was für die Zukunft geplant ist.

Nach knapp einem Jahr Museum „Lützen 1632“, in dessen Zentrum ein Massengrab gefallener Soldaten steht, ist man in Lützen zufrieden mit der Entwicklung der Besucherzahlen.

Lützen - Beinahe gleichzeitig feiern sie ihr in wenigen Tagen ihr „Einjähriges“: Am 1. Oktober 2024 trat Manuela Dietz ihr Amt als Leiterin der Lützener Museen an, nur 30 Tage später wurde das Museum „Lützen 1632“ eröffnet. Dieses befasst sich mit einer der bekanntesten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges. Zeit für eine Zwischenbilanz, und die fällt durchaus positiv aus.