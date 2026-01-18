Seit 18. Januar 2025 ist Mirko Kother Bürgermeister der Stadt Lützen. Wie der 55-Jährige die einjährige Amtszeit bewertet und warum manches länger dauert, als er gerne hätte.

Welche Erfolge und Schwierigkeiten der Lützener Bürgermeister nach einem Jahr im Amt sieht

Mirko Kother, hier in seinem Büro im Rathaus, ist seit einem Jahr Bürgermeister der Stadt Lützen.

Lützen/MZ. - Vor einem Jahr, am 18. Januar 2025, hat Mirko Kother (parteilos) das Amt als Bürgermeister der Stadt und Einheitsgemeinde Lützen angetreten. Mit 56,34 Prozent der Stimmen hatte er sich bei der Wahl relativ knapp gegen den einzigen Mitbewerber, Jens Mende (SPD), durchgesetzt. Seitdem hat sich einiges getan, wurde beispielsweise mit der Sanierung und Umwandlung des ehemaligen Amtsgerichts in einen Teil des geplanten Schulcampus begonnen und die neue Kindertagesstätte in der Schweßwitzer Straße eingeweiht.