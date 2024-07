Die Vorbereitungen auf das traditionelle Stadtfest laufen in der Saalestadt auf Hochtouren. Was beim historischen Umzug geplant ist.

Weißenfels/MZ. - Der Termin ist der gleiche, der Name mittlerweile ein anderer: Am letzten Wochenende im August lädt die Stadt Weißenfels wieder zum Stadtfest ein, das vielen aus den Jahren vor Beginn der Bauarbeiten auf Neu-Augustusburg noch als Schlossfest in Erinnerung ist. Vor wenigen Tagen hat der Verkauf der Tickets für das Festgelände begonnen.