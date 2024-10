Zum zweiten Mal laden die Veranstalter des Halloween-Spektakels an diesem Wochenende nach Wohlsdorf ein. Was den Besuchern dort geboten wird und was noch los ist.

Gruseln in der Kirche in Wohlsdorf und Regionalmarkt - das ist am Wochenende in und um Bernburg los

Zum 2. Mal findet das große Gruseln in der Kirche in Wohlsdorf statt.

Wohlsdorf/Bernburg/MZ. - Von Katharina ThormannBernburg/mz. Wenn sich an diesem Samstag, 26. Oktober, die schwere Holztür der Kirche in Wohlsdorf knarrend öffnet, müssen die Eintretenden ganz starke Nerven haben. Denn sie werden dann Teil der zweiten Auflage von „Halloween in der Kirche“ sein. Nach der Premiere im vergangenen Jahr haben sich die Veranstalter rund um den Feuerwehrverein des Ortes sogar noch einiges mehr einfallen lassen, um die Besucher so richtig in schaurige Halloween-Stimmung zu bringen.