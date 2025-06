Bewerber müssen sich in Gesprächen vorstellen. Die Kinderstadt findet in diesem Jahr vom 2. bis 11. Juli statt.

Bernburg/MZ. - Mit Kindern hat Levi Lucht schon gearbeitet, hat unter anderem ein Praktikum im Kinderheim gemacht. Der 14-Jährige weiß auch, was zu tun ist, wenn sich ein Kind mal verletzt. Er gibt sogar Notfallsanitäter als Berufswunsch an. Levi hat damit wohl beste Chancen, in diesem Jahr als Helfer in der Kinderstadt Bärenhausen dabei zu sein.