Ralf Eichberg (r.) präsentiert zum Nietzsche-Kongress in Naumburg das von Andreas Urs Sommer (2.v.l.) in London ersteigerte Bild und die vom Naumburger Frank Miller zur Verfügung gestellten historischen Straßenfotos.

Naumburg. - Ein „Schnäppchen“ – jedoch in anderen Dimensionen als man sie vom Alltagseinkauf her kennt – hat Andreas Urs Sommer vor Kurzem in London gemacht. Der Direktor der Friedrich-Nietzsche-Stiftung ersteigerte während eines privaten Auktionsbesuchs in der Metropole ein besonderes Nietzsche-Porträt: ein Familienfoto der Familie – aufgenommen im September 1882 in Naumburg bei Gustav Schultze. Taxiert würden Dinge wie dieses seltene Familienfoto eigentlich mit 2.500 Euro. Andreas Urs Sommer hat es für sehr viel weniger erhalten und es dann der Stiftung geschenkt.