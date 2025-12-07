Weißenfels/MZ/ari - Eine 120-Liter-Mülltonne ist in der Nacht zum Samstag an der Ecke Am Mühlberg/Wielandstraße in der Weißenfelser Neustadt aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Wie die Polizei am Sonntag weiter informierte, wurde durch die entstandene Hitze eine weitere Mülltonne beschädigt. Es sei ein Sachschaden von mehreren 100 Euro entstanden. Die Reste der verbrannten Mülltonne waren am Wochenende am Mühlberg nicht zu übersehen.