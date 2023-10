Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Der selbstgebastelte Äskulapstab liegt schon bereit. Schließlich soll das große Symbol des ärztlichen Standes am Freitag bei einer historischen Führung die Aufmerksamkeit der Besucher erregen. Mit einem Tag der offenen Tür begehen Schüler und Mitarbeiter des Asklepios-Bildungszentrums für Gesundheitsberufe in der Weißenfelser Max-Planck-Straße 1 an diesem Tag sein 30-jähriges Bestehen.