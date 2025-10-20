Bei der Flucht vor der Polizei landet ein 43-Jähriger in Weißenfels mit seinem Auto in einem Abwasserkanal. Was der Mann laut Polizei alles auf dem Kerbholz hat.

Weißenfels/MZ - Bei der Flucht vor der Polizei ist ein 43-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Montag in der Leipziger Straße in Weißenfels von der Fahrbahn abgekommen und in einem Abwasserkanal gelandet. Dort konnten ihn die Beamten unverletzt fassen und einer Kontrolle unterziehen. In deren Folge wurde der Mann vorläufig festgenommen, zudem wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Das teilte der Zentrale Verkehrsdienst der Polizei mit.

Polizei: Flüchtiger Unfallfahrer in Weißenfels stand unter Alkohol und Drogen

Demnach sollte der Mann in seinem Wagen gegen 1.40 Uhr nahe der Aral-Tankstelle in Zorbau kontrolliert werden. Dort ergriff er allerdings die Flucht, die über die B91 führte und wie erwähnt in der Leipziger Straße endete. Wie es weiter hieß, wurden bei dem 43-Jährigen bei der Kontrolle nach seinem Unfall ein geringer Atemalkoholwert festgestellt, zudem habe der Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine reagiert. Wie sich zudem herausgestellt habe, besitzt der Mann keine Fahrerlaubnis, sein Pkw sei seit Sommer 2025 außer Betrieb gesetzt, zudem waren falsche Kennzeichen an dem Wagen angebracht. Bei der Durchsuchung des Pkw seien darüber hinaus eine größere Menge einer kristallinen Substanz sowie weitere Autokennzeichen sichergestellt worden.