Weißenfels/MZ - Eine Weißenfelserin, die ihr Auto verkaufen wollte, ist das Fahrzeug beinahe an betrügerische Gebrauchtwagenkäufer losgeworden: Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis mitteilte, hatte sich die Frau am Donnerstag an die Beamten gewandt, weil die angeblichen Kaufinteressenten von einer vereinbarten Probefahrt nicht zurückgekehrt waren. Am Abend fanden Polizisten den unterschlagenen Pkw in der Johannes-R.-Becher-Straße wieder. Zuvor hatte eine Zeugin darauf hingewiesen, dass das Auto auf einer Online-Verkaufsplattform aufgetaucht war. So habe der Standort des Wagens ermittelt werden können. Nachdem dieser durch Kriminaltechniker untersucht worden war, wurde er der Eigentümerin zurückgegeben. Die Ermittlungen laufen.