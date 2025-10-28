weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Pilotprojekt für das ganze Viertel: Weinbergstraße zwei Monate eher fertig: Was sich Weißenfels davon erhofft

Pilotprojekt für das ganze Viertel Weinbergstraße zwei Monate eher fertig: Was sich Weißenfels davon erhofft

Welche Straßen in der Neustadt als nächstes im Mittelpunkt stehen

Von Martin Schumann 28.10.2025, 10:15
Oberbürgermeister Martin Papke (6. v. l.) hat mit Vertretern von Stadtverwaltung, Baubeteiligten, Planungsbüros und Bauunternehmen das symbolische Band zur Freigabe der Weinbergstraße durchgeschnitten.
Oberbürgermeister Martin Papke (6. v. l.) hat mit Vertretern von Stadtverwaltung, Baubeteiligten, Planungsbüros und Bauunternehmen das symbolische Band zur Freigabe der Weinbergstraße durchgeschnitten. Foto: Martin Schumann

Weißenfels - „Es ist selten, dass ein Bauvorhaben zwei Monate eher fertig wird“, lobte der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU), bevor er das symbolische Band zur Freigabe der Weinbergstraße durchschnitt. Zu verdanken sei das einem guten Zusammenwirken des städtischen Fachbereichs III, der Planungsbüros, der ausführenden Firmen und der anderen Baubeteiligten. Neben der Stadt Weißenfels waren nämlich auch die Abwasserbeseitigung und die Stadtwerke Weißenfels involviert.