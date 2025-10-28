Welche Straßen in der Neustadt als nächstes im Mittelpunkt stehen

Weinbergstraße zwei Monate eher fertig: Was sich Weißenfels davon erhofft

Oberbürgermeister Martin Papke (6. v. l.) hat mit Vertretern von Stadtverwaltung, Baubeteiligten, Planungsbüros und Bauunternehmen das symbolische Band zur Freigabe der Weinbergstraße durchgeschnitten.

Weißenfels - „Es ist selten, dass ein Bauvorhaben zwei Monate eher fertig wird“, lobte der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU), bevor er das symbolische Band zur Freigabe der Weinbergstraße durchschnitt. Zu verdanken sei das einem guten Zusammenwirken des städtischen Fachbereichs III, der Planungsbüros, der ausführenden Firmen und der anderen Baubeteiligten. Neben der Stadt Weißenfels waren nämlich auch die Abwasserbeseitigung und die Stadtwerke Weißenfels involviert.